AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu, fay hattı var mı?

Elazığ'da bu sabah 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından, vatandaşlar panik olurken depreme ilişkin ilk açıklamalarda olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi. Bu noktada AFAD ve MTA fay hattı sorgulama tekrardan gündem oldu. AFAD tarafından geliştirilen 'deprem fay hattı sorgulama' sistemi sayesinde vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolay bir şekilde görüyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte İstanbul Türkiye deprem fay hattı sorgulama 2020

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2020

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.