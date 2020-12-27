AK Parti'den Seferihisar’daki arazi satışlarına tepki!

Seferihisar Belediyesi, Sığacık'taki 6 bin metrekare büyüklüğündeki günübirlik tesis imarlı arsa ile yine aynı yerde 9 bin metrekare genişliğindeki ticari aktivite merkezi imarlı arsayı, 30 Aralık tarihinde satışa çıkaracak. Bu satışlara tepki gösteren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı satışları hatırlatarak, yanlışı yanlışla kapatmanın Seferihisar'ı daha büyük sorunlara gebe bırakacağını ifade etti.



AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın

"SATMA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR"

"Tunç Soyer, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde, Seferihisar Belediyesi'nin paha biçilemez, denize sıfır arazileri de içinde olmak üzere çok sayıda mülkiyetini sattı. Ama bu satışlardan gelen gelir har vurup harman savruldu" diyen Başkan Aydın, açıklamalarında şu ifadelere yer derdi:

"Maalesef mevcut yönetim de bu satma geleneğini devam ettiriyor. İşçilere maaş vermekte zorlanan Sayın Başkan İsmail Yetişkin, belediyenin elindeki son mülkleri satarak neyi hedeflemektedir? Ellerinde satacak bir şeyleri de kalmayınca, belediye kapısına kilit mi vuracaklar çok merak ediyoruz. Seferihisar Belediyesi, satarak borç kapatmaya çalışan değil; çalışarak ve üreterek borç kapatan bir belediye olmalı. İşçisine maaş vermekte zorlanan değil, işçisinin alın terinin, emeğinin ücretini veren bir belediye olmalı"

"BU ARAZİLERİ SATMAK ÇÖZÜM GETİRMEZ"

Gerçekleşmesi planlanan arazi satışının çözüm getirmeyeceğini, belediyenin elinde son kalan bu arazileri satmasına razı olmadıklarını vurgulayan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Geçmişten bugüne tüm satışları incelediğimizde, hiç bir satış Seferihisar Belediyesi'ni ekonomik krizden çıkarmadı. İnsan sormadan edemiyor. Bunca arazi satışı oldu, hâlâ 'para yok' deniliyor. Seferihisar Belediyesi'nin elinde kalan son arazileri satmak yine çözüm olmayacak. Eğer yapısal bir çözüm bulunmazsa sıkıntılar daha da artacaktır. Borç batağından çıkmak yerine, borç batağına gün geçtikçe daha da saplanan Sayın Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, geldiği günden beri geçmiş dönem borçları ile uğraşmaktan, hemşehrilerimize hizmet etmek için çaba da sarf etmemektedir. İlçemiz adeta yerel yönetim tarafından kaderine terk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"KAMU YATIRIMI İÇİN ARAZİ BULAMIYORUZ"

Seferihisar AK Parti İlçe Teşkilatı olarak Seferihisar'a yeni yatırımlar gelmesi noktasında büyük bir mücadele verdiklerini ve çok da başarılı projeleri Seferihisar ile buluşturduklarını belirten Başkan Aydın, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Seferihisar'a yeni kamu yatırımları gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Çok sayıda projeyi Seferihisar ile buluşturduk. Hangi kapıyı çalsak, bir kamu yatırımı için söz alıyoruz. En büyük sorunumuz Seferihisar Belediyesi'nin elindeki tüm mülkiyetleri haraç mezat satması. Kamu yatırımları için maalesef Seferihisar Belediyesi'nin elinde arazi kalmadı. Seferihisar Belediyesi elindeki arazilere sahip çıkmalı, bunları satmak yerine kentsel gelişim planlarını dikkate alarak Seferihisar'ın ihtiyaç duyduğu kamu yatırımları için arazi üretmelidir."