Ambulanslar Hatay’a ulaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından 112 acil hizmetlerinde kullanılmak üzere gönderilen 35 ambulans Hatay'a ulaştı. Hatay'da bir tur atan ambulanslar, daha sonra görev yapacakları il genelindeki istasyonlara dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce 3 yeni doğan ambulansı gönderildiğini belirterek, acil hizmetlerde kullanılmak üzere gönderilen 35 Ambulansın daha il genelindeki istasyonlara dağıtılarak görevlerine başladıklarını söyledi.

26 OLAN İSTASYON SAYISI 69'A ÇIKACAK

112 acil hizmetlerinde kullanılmak üzere son olarak 35 Ambulans'ın ile gönderildiğini belirten Hambolat, "Bu bizim açımızdan sağlık hizmeti sunumunda çok büyük katkılar sağlayacak. 84 olan Ambulans sayımız gelen Ambulans'larla birlikte 122'ye ulaştı. 56 olan istasyon sayımızı da 2021 yılı itibari ile açmayı planladığımız 13 yeni istasyonumuzla birlikte 69'a çıkartacağız. Dolayısı ile vatandaşımıza sağlık hizmeti sunumunda bakanlığımızın destek ve katkılarıyla en kısa sürede nasıl katkı sağlarız çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık. İnşallah göreve başlayan yeni Ambulanslarımızla birlikte çok daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.