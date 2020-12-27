Antalya’da ceza kesilen evsiz vatandaşa devlet eli uzandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Ali Çiftçi'ye denetim yapan polis ekipleri tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Polis memurunun "Sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyor musun? Neden çıktın sokağa" sorusuna Ali Çiftçi, "Gidecek yerim yok" cevabını verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.
'ÖZÜR DİLERİZ'
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada evsiz olduğunu söyleyen Ali Çifti'ye kesilen ceza için özür dilendiğini ve kendisine gerekli desteğin sağlanacağı kaydedildi. Çiftçi'nin memleketine gönderileceğinin belirtildiği açıklamada, "Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.
DEVLET EL UZATTI
Memleketi Ankara'ya getirilen Ali Çiftçi, Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kimsesizler Misafirhanesi'ne yerleştirildi. Antalya'ya iş bulma umuduyla gittiğini ancak cüzdanı çalındığı için kalacak bir yer bulamadığını dile getiren Çiftçi, "Antalya'ya iş bulma umuduyla gittim ama başıma bir sürü olay geldi. Param gitti, ehliyetim gitti. Bir sürü rezillik çektim. 2 hafta kadar Antalya'daydım, daha önce orada çalışmıştım ama gittiğimde iş bulamadım. Konyaaltı Sahili tarafındaydım, orada mağdur oldum, kalacak bir yerim ya da başka bir imkanım yoktu. Yakalandık, ceza kesildi. Olaydan 3-4 saat sonra emniyetten geri dönüş oldu" dedi.
'POLİSLERİMİZ GÖREVİNİ YAPTI'
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen 3 bin 150 liralık ceza ile ilgili konuşan Çiftçi, "Polislerimizin görevi, olması gerekeni yaptılar" diye konuştu. Antalya'da ve Ankara'da zabıta ve polislerin kendisi ile ilgilendiğini ifade eden Ali Çiftçi, "Devletimizden ve memurlarımızdan Allah razı olsun yardımcı oldular. Polislerimiz beni aldıktan sonra huzurevine yerleştirdiler. Bir gece orada kaldım, benimle ilgilendiler. Ertesi gün Ankara'ya geldim ve beni bir misafirhaneye yerleştirdiler" dedi.