Antalya’da ceza kesilen evsiz vatandaşa devlet eli uzandı

'POLİSLERİMİZ GÖREVİNİ YAPTI'

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen 3 bin 150 liralık ceza ile ilgili konuşan Çiftçi, "Polislerimizin görevi, olması gerekeni yaptılar" diye konuştu. Antalya'da ve Ankara'da zabıta ve polislerin kendisi ile ilgilendiğini ifade eden Ali Çiftçi, "Devletimizden ve memurlarımızdan Allah razı olsun yardımcı oldular. Polislerimiz beni aldıktan sonra huzurevine yerleştirdiler. Bir gece orada kaldım, benimle ilgilendiler. Ertesi gün Ankara'ya geldim ve beni bir misafirhaneye yerleştirdiler" dedi.