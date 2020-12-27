Arazi kavgası katliama dönüştü: 5 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Katliam gibi silahlı kavga, kırsal Remzi mahallesinde yaşandı. Akraba olan ve aralarında daha önceden husumet bulunan Arıcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çimento fabrikasının yakınlarında başlayan kavga, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda devam etti. Silahlı kavgada Elif, Mustafa ve Ömer Arıcı olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan Mehmet Emin Arıcı, İbrahim Halil Polat ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Emin Arıcı ve İbrahim Halil Polat da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin tedavisi hastanede sürüyor. Kavga nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Polis, hastane ve adli tıp kurumu önünde geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı. Bu arada bir cep telefonu görüntüsünde elinde silah olan bir kişinin yerde yatanları kontrol ettiği ve yaşama belirtisi gösterenlere ateş edip öldürdüğü görüldü. Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.