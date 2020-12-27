Bariyer ve direğe çarpıp şarampole uçtu

Gebze İlçesi Denizli Köyü mevkiinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, 41 BY 9021 plakalı aracı ile seyir halinde olan sürücü Fatih Dönmez, bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önce bariyerleri parçaladı. Ardından yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan otomobil, daha sonra metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Taklalar atarak şarampole yuvarlanan ve ters dönen aracı gçrenler hemen durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Ferhat Dömez isimli sürücüyü yaptıkları müdahale sonucunda sıkıştığı yerden çıkarttı. Durumu ağır olan Dönmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza yaptığı bölgede oturduğu ve gönüllü itfaiyeci olduğu öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.