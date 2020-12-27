Bartın Belediyesi dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bartın Belediyesi 56 saatlik kısıtlamada tüm şehri dezenfekte etti.Belediyeye bağlı ekipler sokakları dezenfekte su ile yıkarken,parkları da insan sağlığına etkisi olmayan ilaç ile dezenfekte etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kısıtlama zamanlarında da şehrin tüm kesimlerinde dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını belirterek "Koronavirüs önleme ve tedbir çalışmaları kapsamında kent merkezimizde dezenfekte ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda Sağlık Bakanlığı'nca onaylı ilaçlar kullanılarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Halkın yaşam alanlarında mevcut riskin en aza indirilmesi konusunda hassasiyetle çalışmalarını sürdüklerini belirten Başkan Akın, "Hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu çocuk parkları ve park içerisindeki oyuncaklar, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Şehrimizin her bir noktasında Koronavirüsine karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Bartın Belediyesi olarak tüm tedbirleri alıyor. Vatandaşlarımız da bu süreçte hijyen kurallarına karşı daha duyarlı olmalı ve kendilerini korumalılar. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bu salgın sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bu zorlu salgın sürecini ancak kurallara uyarsak atlatabiliriz" dedi.

Başkan Akın ülkemizde ve dünya ülkelerinde etkili olan koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürdüklerini belirterek "Temizlik İşleri Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimiz her gün tüm mahallelerimizde ve kent merkezinde düzenli olarak çöp süpürme ve kaldırma çalışmaları yapıyorlar. Bu çalışmalara ilave olarak özel süpürgeli sulu sistem temizleme araçları ve tazyikli su veren araçlarımızla yol ve kaldırım yıkama çalışmaları da yapıyoruz. Yine Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı da İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaklaşa yol ve kaldırımları dezenfektan maddelerle yıkıyorlar. COVİD-19 virüs salgınının ülkemizde ilk görülmesi ile birlikte başlatmış olduğumuz dezenfekte çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.Bu süreçten halkımızın hijyen kurallarına uymalarını ve mecbur kalmadıkları sürece evde kalmalarını istiyoruz" dedi.