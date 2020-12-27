Başhekim koronaya yenildi

Kocaeli Gebze İlçesinde hizmet veren Özel Yüzyıl Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Uzman Doktor Lütfi Çetinkaya, 1 ay önce rahatsızlandı. Hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Çetinkaya, evinde karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Ancak durumu ağırlaşınca görev yaptığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olan 60 yaşındaki Klinik Biyokimya Uzmanı Çetinkaya, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın cenazesinin Pazartesi günü hastane önünde düzenlenecek tören sonrasında İstanbul Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.