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Başhekim koronaya yenildi

Gebze İlçesinde bulunan Özel Yüzyıl Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Lütfi Çetinkaya bir süre önce yakalandığı Koronavirüs nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:42 ABONE OL
Başhekim koronaya yenildi

Kocaeli Gebze İlçesinde hizmet veren Özel Yüzyıl Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Uzman Doktor Lütfi Çetinkaya, 1 ay önce rahatsızlandı. Hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Çetinkaya, evinde karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Ancak durumu ağırlaşınca görev yaptığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olan 60 yaşındaki Klinik Biyokimya Uzmanı Çetinkaya, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın cenazesinin Pazartesi günü hastane önünde düzenlenecek tören sonrasında İstanbul Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Başhekim koronaya yenildi
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