Batman’a 18 ayda 300 milyon TL yatırım

Batman'da son 18 ay içerisinde gençliğin yetiştirilmesine yönelik yapılan yatırımlar göz kamaştırıyor. Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutan yatırımlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman merkez ve ilçelerinde 18 aylık kısa sürede çerisinde aralarında 15 bin seyirci kapasiteli UEFA ve FIFA standartlarında inşa edilen stadında yer aldığı 47 spor tesisi gençlerin hizmetine sunuldu. Gençlere yönelik yapılan önemli yatırımlar sayesinde daha önce 16 olan spor kulübü sayısı 81'e çıktı.

GENÇLER ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN SPORLA UZAKLAŞTI

Şehir merkezi ve ilçelere göz kamaştıran tesislerin inşa edildiğine işaret eden AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, yatırımlar birlikte gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulup spora yönlendiğini aktardı. Batmanın sporda tesisleşme ve alt yapı çalışmaları hamlesiyle çıktığı yolda meyvelerini almaya başladığını ifade eden Gür, "Bakanlığın ilimize yaptığı bu devasa yatırımlar ülke sporuna büyük katkı sağlamaktadır. Yapılan hamlelerle sporcu sayısında rekor artış yakalandı. Batman'da 2002 yılında bin 277 olan lisanslı sporcu sayısı 2020 yılında yaklaşık 40 bine ulaştı" dedi.