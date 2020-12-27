Bayrağa büyük saygısızlık! O şüpheli yakalandı!

İstanbul Beykoz'da, bir işyerinin demir korkuluklarına asılı halde bulunan bayrakları sökerek yere atan bir şüpheli gözaltına alındı. Tokatköy Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde 25 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Şüpheli Mikail A. sokakta yürüdüğü sırada bir işyerinin önünde asılı olan bayrakları önce söktü ardından yere fırlatarak olay yerinden uzaklaştı. Bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedilen o anlarından ardından İstanbul Polisi harekete geçti.

EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Mikail A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mikail A., kimliğinin tespit edilmesinin ardından 26 Aralık Cumartesi günü saat 20:30 sıralarında, Beykoz'a bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden "cinsel taciz", "kasten yaralama" ve "4320 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarından da kaydının ve aranmasının bulunduğu ortaya çıktı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Polis, Mikail A. hakkında yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelinin yaşadığı mahalle sakinlerinin ifadesini aldı. Komşuları, gözaltına alınan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığına dair beyanda bulundu. Mikail A., durumun ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, hastanedeki tetkiklerinin ardından "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçundan hakkında işlem yapılmak üzere 27 Aralık Pazar günü adliyeye sevk edildi.