Borç kavgasında silahlar konuştu: 2 kişi yaralandı

Adana'da 18 yaşındaki Hüseyin Ay, bin lira borç verdiği arkadaşı 20 yaşındaki Ömer Elçi'den parasını alamayınca darp edildi. Darp edilen Hüseyin Ay, babası, ağabeyi, dayısı ve bir akrabasını da yanına alıp, Elçi'nin bulunduğu otomobilin önünü silahla kesti. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı. Yakalanan 4 kişi tutuklandı.

ÖNCE KAVGA ETTİLER

Olay, 22 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Elçi, bir süre önce yakın arkadaşı olan Hüseyin Ay'dan bin lira borç para aldı, ancak geri ödemedi. Ay, Elçi'den parasını geri istedi, ancak ikili arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

AİLESİNE SÖYLEDİ

Ömer Elçi'den yediği dayağı hazmedemeyen Hüseyin Ay, babası Arif Ay (42), ağabeyi Çetin Ay (23) ve dayısı Hamza Avcı (29) ile bir olup, ellerindeki silahla Ömer Elçi'nin de içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçta Elçi ile birlikte Mehmet Emin Şaşmaz (22) ve Sadır Eser (19) arabadan inip hasımlarıyla kavgaya tutuştu. Silah ve bıçakların kullanıldığı olayda Şaşmaz tabancayla, Eser de bıçakla yaralandı, saldırganlar da kaçtı.

TUTUKLANDILAR

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis Hüseyin, Arif ve Çetin Ay ile birlikte Hamza Avcı'yı yakaladı. Olayda kullanılan 2 adet tabancaya da incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.