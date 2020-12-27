Bu köy 1 yıldır ziyaretçi kabul etmiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Gergerli kırsal mahallesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıldır bir tek misafir bile kabul etmiyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gergerli kırsal mahallesi sakinleri Koronavirüs tedbirleri olmak üzere kısıtlamalara da uyarak evden çıkmıyorlar.

Köyün girişine taktıkları demir kapıyla yabancıların girmesine izin vermeyen mahalle sakinleri kapıya ''Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz'' yazısı astılar.

Ayrıca Kırsal mahalleye araçla gelen kişiler HES (Hayat Eve Sığar) Kodu vererek girebiliyor, verilen HES koduyla risk taşımayanlar kontrollü bir şekilde köye giriş yapıyor.

Her gün bir mahalle sakininin nöbet tuttuğu kapıda misafirliğe gelenler kabul edilmeyerek geri çevriliyor. 13 hane ve 85 nüfuslu kırsal mahallesi hayati önem taşıyan hastalıklar ve zorunlu ihtiyaçlar dışında karara uyarak köyden çıkamıyor.

YAŞLILARIMIZI KORUMAK GÖREVİMİZDİR

Yaşlı ve kronik hastalarını korumak için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Mahalle sakinlerinden Muharrem Gönüllü şunları söyledi. ''Gergerli köyü olarak Koronavirüs'in ülkemizde görülmesiyle birlikte mahallemizde bulunan yaşlılarımızı korumak ve sağlıklı bir yaşam için köyümüzün kapısına demir kapı yatırarak misafir kabul etmediğimizi duyurduk. Köyümüze gelen misafirleri kabul etmiyoruz, köyümüzden de dışarı çıkmak isteyenlerde hastalık ve zorunlu hayati önem taşımayan işler dışında dışarı çıkarmıyoruz, şuana kadar köyümüzde bir tek vaka bile görülmemiştir, buradaki amacımız değerlerimiz olan yaşlılarımızı korumaktır. İnşallah ülke olarak bu salgını hep birlikte tedbirlere uyarak atlatırız'' dedi.

HES KODU UYGULAMASINA BAŞLADIK

'HES Kodu'yla köye girişlerin sağlandığını söyleyen Barış Gönüllü (18) ise, ''Köyümüzde Koronavirüs nedeniyle uygulamaya başladığımızda HES Kodu uygulaması yoktu, daha sonra Hayat Eve Sığar uygulaması başlayınca bizde uygulamadan sorgulayarak kontrollerimizi sağlıyoruz. Her gün nöbetleşe olarak burada nöbetlerimize devam ediyoruz. Dışarı çıkan köy sakinleri hastalık ve zorunlu işler haricinde dışarı çıkış yapamıyor, köye misafir olarak gelenleri zaten kabul etmiyoruz'' dedi.

KÖYDE BİR VAKA BİLE ÇIKMADI

15 hane ve 85 nüfuslu Gergerli kırsal mahallesinde şimdiye kadar köyden bir vakanın çıkmadığı, kendilerince aldıkları tedbirlerin salgın devam ettiği sürece devam ettireceklerini söylediler.