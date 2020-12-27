Bursa'nın tek pırlanta profesörü

Ailesinden gelen kuyumculuk mesleğini 4'ncü nesil olarak devam ettiren 36 yaşındaki Onur Kuyumcu, Türkiye'de sadece 2 tane olan Gemeloji Laboratuvarı (Değerli taşlar Bilimi) birincilikle bitiren tek Türk olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin ilk yerli Gemeloji Laboratuvarını kurmayı hedefleyen Kuyumcu, "Benim gibi pırlanta uzmanlarının çoğalması ülkemizin menfaatine olacak" dedi.

Bursa Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan ve mesleği ile aynı soyadı taşıyan Onur Kuyumcu, Büyük dedesi ile başlayan aile mesleğini, dedesinin ve ardından anne ve babasından sonra 4'ncü kuşak olarak devam ettiriyor. Çocukluğundan beri altın ve değerli taşların içinde büyüyen Onur Kuyumcu, yaşam biçimi olarak benimsediği mesleğinin okulunu da okudu. Gemeloji Bölümünü birincilikle bitiren Kuyumcu, aynı zamanda diğer tüm kuyumcu esnafının da referans aldığı tek pırlanta uzmanı.

"PÜF NOKTALARI VAR"

Üniversiteye giderken ailesinden öğrendiği bilgilerin kendisine çok faydası olduğunu belirten Onur Kuyumcu, "Gördüğümüz eğitimlerde taşa nasıl bakılacağını, taşın içindeki gördüğümüz kapanımların isimlerini, taşları nasıl inceleyeceğimizi, nasıl derecelendirme yapacağımızı, renk ve berraklık konusunda en son nihai kararları nasıl alacağımızı ve buna benzer bir çok önemli bilgiler edindim " dedi.

TEK HAYALİ LABORATUVAR KURMAK

Aldığı bilgi ve eğitimlerden esnaf, vatandaş ve meraklı öğrencilerin de yararlanmasını çok isteyen Onur Kuyumcu, "Tek bir hayalim var oda değerli taş konusunda bir laboratuvar kurmak. Bu laboratuvardan, Türkiye'deki bütün esnaf yani sektörel anlamda bizim kuyumcu esnaflarımız faydalanabilecek. Diğer yandan normal nihai son tüketiciye hizmet vereceğiz. Bu hizmetimizde şu olacak, taşın rengi, taşın berraklığı ve taşın karakteristik özellikleri hakkında bağımsız bir kurum olarak bir derecelendirme raporu hazırlayacağız ve bunun karşılığında taşın kimliğini belirlemiş olacağız" dedi.