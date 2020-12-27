Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

Merkez Melikgazi İlçesi Şirintepe Mahallesi'nde iddiaya göre E.C.Ç (17), N.Ç (17) ve B.Ç (18) minibüs içerisinde çakmak gazı çektiler. Minibüsün içerisine dolan gaz gençlerin sigara yakmasıyla birlikte alev aldı.

Meydana gelen şiddetle patlama minibüsten güçlükle çıkan E.C.Ç, N.Ç. ve B.Ç'nin el ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan gençler ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi acil Servisi'ne kaldırıldı.

Gençlerden birisin babasına ait olduğu öğrenilen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis yanan minibüsün yanında 7 çamak gazı tüpü buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.