Çanakkale'de korkutan balık ölümleri

Genellikle ölen balıklar yaşını doldurmuş balıklar. Geçen yıl da bu tür balık ölümleri yaşanmıştı. Oksijen yetersizliğinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Küçük boyutlu balıklarda sorun yok. Büyük boyutlu balıklarda ölüm var. Gerekli mercilere de bilgilerini verdik" dedi.