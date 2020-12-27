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'de korkutan

’nin ilçesinin Tuzla ve Gülpınar köyleri içerisinde kalan ’nda çok sayıda balık telef oldu. Geçen haftalarda öldükleri belirlenen balıklar için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:27 Son Güncelleme: 27.12.2020 17:34 ABONE OL
Çanakkale'de korkutan balık ölümleri

Tuzla Çayı'nın denizle birleştiği noktada çay yüzeyi ve kumsalda çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Geçen haftalarda öldükleri belirlenen balıklar için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Tuzla Çayı'nda yaşanan balık ölümleri hakkında konuşan Tuzla köyü Muhtarı Necdi Ceylan, "Çayımızda son günlerde balık ölümlerinde 100-200 arasında bir balık ölümüne rastladık. Fakat bu yıl kuraklık söz konusu olduğu için bu yağan yağmurlardan önce balıklar ölmeye başlamıştı.

Genellikle ölen balıklar yaşını doldurmuş balıklar. Geçen yıl da bu tür balık ölümleri yaşanmıştı. Oksijen yetersizliğinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Küçük boyutlu balıklarda sorun yok. Büyük boyutlu balıklarda ölüm var. Gerekli mercilere de bilgilerini verdik" dedi.

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Çanakkale'de korkutan balık ölümleri
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