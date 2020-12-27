Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarafından deniz kaplumbağalarının korunması için yapılan çalışmalar kapsamında izleme cihazı aracılığıyla takip edilen Caretta Caretta Tuba, Bari'ye ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Tuba'nın Bari'ye ulaştığını duyurdu. Anlık olarak takip edilen Tuba'nın taşıdığı izleme cihazı sayesinde hayvanseverler de Tuba'nın nerede olduğunu görüntülüyebiliyor.

Caretta Caretta Tuba, uydu vericisiyle birlikte geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta İztuzu'ndan denize bırakılmıştı. Denize bırakıldıktan sonra uzun bir süre Rodos ve Marmaris civarında görülen Tuba, ilk kez 14 Kasım 2019'da bölgeden ayrılarak Akdeniz'de adeta keşife çıktı. Ege Denizi'nde Yunan adalarını ziyaret ederek ilerlemeye başladı. Bir aydan kısa bir sürede Yunanistan'ın güneyine ulaşan Tuba, burada birkaç gün geçirip biraz güneye ilerledi. 13 Ocak'ta Tunus Platosu adı verilen alana kadar düz bir rotayla ilerledi. Gabes Körfezine doğru ilerleyen Tuba hız kesmeye başladı ve Şubat sonunda yönünü değiştirdi. Önce kuzeye, sonra geldiği yönün tam tersi istikamette ilerlemeye başlayan Tuba, Mayıs gelene kadar Malta Adasının güneyinde açık denizde kaldı.

Mayıs başında tekrar yönünü değiştiren Tuba, bu kez kuzeye, Sicilya adasına sonra İtalya'nın güneyine ilerledi. Havaların ısınmasıyla habitatını değiştirmiş ve kıyısal alanlara yaklaşmıştı. Haziran boyunca İtalya'nın güneyinde ilerleyen Tuba, 1 Temmuz'da İtalya'dan ayrıldı ve Adriyatik'e giriş yaptı.Tuba, Türkiye'den izlenilen ve Adriyatik'e giden ilk kaplumbağa oldu.

Yaklaşık 1 ay Adriyatik'te Arnavutluk ve Karadağ açıklarında kaldıktan sonra Ağustos başında tekrar İtalya'nın güneyine inen Tuba, bugün İtalya'nın güneydoğusundaki Bari'ye vardı.