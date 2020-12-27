Çenesuyu’ndan Katar hamlesi

Derince Belediyesine bağlı olan ve her geçen gün büyüyerek pazarlama ağı genişleyen Çenesuyu, Derince'den ülkemize ve dünyaya açılan en önemli markaları arasında yer alıyor. 400 yıllık mazisi ve Osmanlı'dan günümüze uzanan damak tadı ile Derince'nin doğal hazinesi olan Çenesuyu, yapılan yatırımlarla başta Gazi Meclis olmak üzere Ankara'daki kurumlarda da hak ettiği yeri almayı başardı. Yurt içinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde satışı yapılan Çenesuyu, yurt dışına da ihraç edilerek ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlıyor.

KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA

Günümüzde İngiltere, Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde satışı yapılan Çenesuyu'nun pazarlama ağını daha da genişletmek isteyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu konuda girişimlerini sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kapsamda Çenesuyu'nun yurt dışına ihracı ile ilgili Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Katar'ın başkenti Doha'da çeşitli temaslarda bulunan Başkan Aygün, ilk olarak MÜSİAD Katar Temsilcisi Mücahit Sayman ile bir araya geldi. Sayman'a Çenesuyu'nun asırlık lezzeti, pazarlama ağı ve fabrikada yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, bölgedeki temaslarının devam edeceğini belirtti.