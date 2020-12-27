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Cerahpaşa Hastanesinde 30 yıldır görevli bekçi koronavirüse yenildi

Cerrahpaşa 'nde 30 yılın üzerinde bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:52 ABONE OL
Cerahpaşa Hastanesinde 30 yıldır görevli bekçi koronavirüse yenildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde bekçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Recep Ünlü görevi başındayken koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 2 aydır koronavirüs tedavisi gören Ünlü, 15 gün önce kaldırıldığı yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere kurtarılamadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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Cerahpaşa Hastanesinde 30 yıldır görevli bekçi koronavirüse yenildi
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