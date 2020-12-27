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Dur polis deyip arama yaptılar, 8 kişiden 180 bin lira aldılar

Zeytinburnu ve ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi yolda durdurup arama yapma bahanesiyle 8 yabancı uyruklu kişiden toplamda 180 bin liralık para çaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 3 dolandırıcıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 İranlı tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:21 ABONE OL
Dur polis deyip arama yaptılar, 8 kişiden 180 bin lira aldılar

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişilerin üzerinde arama yapma bahanesiyle çantalarındaki değerli eşyaları alan 3 dolandırıcı yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. İddiaya göre yabancı uyrukluları durdurup 'polis arama yapacağız' diyen 3 kişi bu yöntemle 8 kisiyi kandrdı ve toplamda 180 bin liraya yakın para aldı.

Artan şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Kimlikler tespit edilen şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda kaçmak isterlerken yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 İranlı şüpheli tutuklandı.

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Dur polis deyip arama yaptılar, 8 kişiden 180 bin lira aldılar
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