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depreminin ardından Bakan ’dan açıklama geldi: Hasar tespit çalışmaları başladı…

Çevre ve Şehircilik Bakanı depremine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Kurum depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtirken, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını da sözlerine ekledi. İşte Murat Kurum’un açıklamaları…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:43 Son Güncelleme: 27.12.2020 10:50 ABONE OL
Elazığ depreminin ardından Bakan Murat Kurum’dan açıklama geldi: Hasar tespit çalışmaları başladı…

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtti.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtip, sosyal medyadan Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun mesajını paylaştı.

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Elazığ depreminin ardından Bakan Murat Kurum’dan açıklama geldi: Hasar tespit çalışmaları başladı…
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