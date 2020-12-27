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Elektrikli ısıtıcı faciası: İki ölü

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
AYDIN Kuşadası'ndaki yangında, dumandan zehirlenen biri yabancı uyruklu 2 kişi öldü. Kadınlar Denizi mahallesinde bulunan bir evde, elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Norveç uyruklu Mai Orrek Ruess (75) ile İbrahim Tanrıverdi (42) dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından Ruess'in cenazesi Yeni Asri Mezarlık'a, Tanrıverdi'nin cenazesi Kemer Mezarlığı'na defnedildi.
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Elektrikli ısıtıcı faciası: İki ölü
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