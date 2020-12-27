Emniyet Genel Müdürlüğü o vatandaş için harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis memurları tarafından 3 bin 150 lira ceza yazılan ve evsiz olduğunu söyleyen Ali Çifti ile ilgili özür diledi. Gidecek yeri olmadığını belirten vatandaş ile ilgili Emniyet Müdürlüğünden, "Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz özür dileriz" açıklaması yapıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'da denetim yapan polis ekipleri bir Ali Çiftçi'ye 3 bin 150 lira para ceza uyguladı. Polis memurunun "Sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyor musun? Neden çıktın sokağa" sorusuna Ali Çiftçi, "Gidecek yerim yok" cevabını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, o evsiz vatandaş için harekete geçti | Video

GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLADIK

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ceza yazılan Ali Çiftçi'ye ulaştıklarını ve gerekli desteğin sağlandığını kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüğünden, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" açıklaması yapıldı.



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