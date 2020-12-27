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En ünlü çifte ajan 98 yaşında öldü

döneminin en tanınmış çifte ajanlarından biri olan eski İngiliz istihbarat subayı George Blake, 'da hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
En ünlü çifte ajan 98 yaşında öldü
BBC'nin haberine göre 98 yaşında hayatını kaybeden Blake, 1966 yılında hapisten kaçarak Rusya'ya gitmeyi başarmıştı. Sovyet ajanı olarak çalışan Blake'in verdiği bilgilerle, Doğu Avrupa'da görevli olan 40 MI6 ajanı açığa çıkmıştı. Blake suçlu bulunarak 1960 yılında cezaevine girmiş, 6 yıl sonra kaçmayı başarmıştı. Blake'in kimliği, 1961'de Polonyalı bir sığınmacı tarafından ortaya çıkarıldı. İngiliz mahkemesine çıkarılan Blake, 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1966'da Londra'daki Wormwood Scrubs Hapishanesi'nden kaçmayı başaran Blake, Fransa üzerinden Berlin'e gitti. Berlin'de bir otomobilin alt kısmında bulunan ahşap bir kutu içerisine saklanan Blake, Doğu'ya gitti ve Rusya'ya ulaştı. Blake, hayatının kalanını Rusya'da geçirdi.
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En ünlü çifte ajan 98 yaşında öldü
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