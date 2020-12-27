Eski Belediye Başkanının yeğeni kalbine yenik düştü

Eski Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın yeğeni Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Abdulhalim Aydın (35) geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etti.

Dün rahatsızlığı nedeniyle Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulhalim Aydın Kalp krizi belirtisiyle Şanlıurfa Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü Hastanede sabah karşı kalbine yenik düşen Aydın 3 çocuk babası Siverek'te sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahipti. Ailesi tarafından Siverek'e getirilen Aydın'ın cenazesi aile mezarlığına defin edildi, Salgın nedeniyle taziye yapılmayacağı belirtildi.