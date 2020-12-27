Fadime’ye tablet sürprizi

Uzaktan eğitimde tableti olmadığı için kağıda yazdığı notlarını duvara asarak ders çalışan Kayserili Fadime'nin yardımına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koştu. Fadime'nin fotoğrafını sosyal medyada gören Bakan Ziya Selçuk, 12. sınıf öğrencisi Fadime'ye tablet gönderdi. Fadime ise Bakan Selçuk'un hediye ettiği tabletle çektirdiği fotoğrafı Milli Eğitim Bakanı'na göndererek teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayserili Fadime'nin tabletle ders çalışırken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından; "Kayseri'de 12. sınıf öğrencimiz Fadime'nin tableti tamam. O, duvara yazıp yapıştırdığın notlara, çalıştığın saatlere, okuduğun kitaplara selam ederim. İyi çalışmalar kızım" notuyla paylaştı.MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğrencilerine sürpriz yapıp, öğrencilerin online dersine katıldı. Ders boyunca öğrencilerle sohbet eden Ziya Öğretmen, öğrencilere geleceğin bugünden çok farklı olacağını, bu nedenle kendilerini çok yönlü olarak yetiştirmeleri gerektiğini ifade etti. Matematik öğretmeni Gökçen Arslan Maral da, her türlü destekleri için Bakan Selçuk'a teşekkür ederken, sohbette gençlik anılarını da paylaşan Bakan Ziya Selçuk, öğrencilere çok kitap okumaları gerektiğini belirtti.