Gençler istedi, Vali Şahin gerçekleştirdi! İmzalar atıldı

Vali Hulusi Şahin, daha önce Petrol Kent Mahallesindeki Gençlik Merkezini ziyaret ettiği sırada "sabahları çorba istiyoruz" isteğinde bulunan gençlerin talebini yerine getirerek, 'Çalışmak Sizden, Çorba Bizden Projesi'ni başlattı.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerde, Belediye Bilgi Evleri'nde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde ders çalışan öğrencilere sabahları çorba ikramında bulunmak üzere Batman Belediyesi ve Türk Kızılay Batman Şubesinin işbirliği yürütülecek 'Çalışmak Sizden, Çorba Bizden Projesi'nin protokolü imzalandı. İmza öncesi bir konuşma yapan Vali Şahin, "Kentin farklı mahallerinden gelerek, Belediyenin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerinde faydalanan gençlerimiz var. Bu gençlerimize; içlerini ısıtacak bir çorba ikramında bulunmak amacıyla böyle bir projeyi başlattık. Bu proje sekiz ay sürecek. Her gün 750 adet olmak üzere toplam 180 bin kişiye çorba dağıtmayı hedefliyoruz. Eğer talep artarsa, bu sayı da değişir. Belediyemiz bu projeyi Kızılayımız ile birlikte yürütecek" dedi.