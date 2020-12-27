Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gençlerden görev başındaki polislere ziyaret

Gençlerden görev başındaki polislere ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cacabey Gençlik Merkezi gönüllüleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:47 ABONE OL
Gençlerden görev başındaki polislere ziyaret

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve gençlerin en önemli buluşma noktalarından biri olan Cacabey Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında caddelerde görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek kahvaltı ikramında bulundu.

Gençlik merkezinden yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde koronavirüs kapsamında tedbirler devam ediyor. Bizler de Şube Müdürlerimiz, Gençlik Liderlerimiz ve Gönüllü Gençlerimizle birlikte pandemi sürecinde hiç durmadan bizlerin güvenliği ve selameti için çalışan kolluk kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için moral ziyaretinde bulunduk ve kendilerine minnettar olduğumuzu dile getirdik." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerden görev başındaki polislere ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA