Gençlerden görev başındaki polislere ziyaret

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve gençlerin en önemli buluşma noktalarından biri olan Cacabey Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında caddelerde görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek kahvaltı ikramında bulundu.

Gençlik merkezinden yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde koronavirüs kapsamında tedbirler devam ediyor. Bizler de Şube Müdürlerimiz, Gençlik Liderlerimiz ve Gönüllü Gençlerimizle birlikte pandemi sürecinde hiç durmadan bizlerin güvenliği ve selameti için çalışan kolluk kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için moral ziyaretinde bulunduk ve kendilerine minnettar olduğumuzu dile getirdik." ifadelerine yer verildi.