Gurbetçi cinayet kurbanı çıktı

Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 24 Aralık saat 20.30 sıralarında Yaka mahallesi Palamutbükü mevkisinde yol kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Cesedin Almanya'dan bir süre önce memleketi Datça'ya tatil için gelen Kamil Karakaş'a ait olduğu belirlendi. Karakaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıp kameraları inceledi. Yapılan tespitlerde, Karakaş'ın kafasının değişik yerlerine sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Fatih U. (44) ve Atilla A. (44) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.