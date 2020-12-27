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'da 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasındaki ağaçlık alanda, 4 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı ve itfaiye ekipleri tarafından bölgede soğutma çalışmaları başladı. Yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:32 Son Güncelleme: 27.12.2020 10:46 ABONE OL
Hatay'da 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Dün gece Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı. Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde çıkan yangın aşrı rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın bölgesine Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara'ya yakın alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

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Hatay'da 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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