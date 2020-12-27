Hatay'da 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Dün gece Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı. Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde çıkan yangın aşrı rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü | Video

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın bölgesine Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara'ya yakın alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.