Helal olsun size gençler!

Konya'da yaşları 15 ile 30 arasında değişen biri kadın 4 arkadaş, Mayıs 2019'da 'Şehrin Çocukları' adını verdikleri sosyal medya grubunu kurdu. 1.5 yıldır ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldüren grup 'Onlar üşürken biz ısınamayız. Üşümeyelim bu kış beraber ısınalım' kampanyası başlattı. 'Şehrin Çocukları', hayırseverlerden gelen yardımları, bot, atkı, bere, eldiven ve monttan oluşan bir paket haline getirip çocukları sevindirdi. Şu ana kadar kış yardımı olarak 300 aile ve 600 çocuğa ulaşan gençlerin hedefi kış bitmeden 1500 çocuğun yüzünü güldürmek. Grup üyeleri "Büyük bir aile olduk. Kış aylarında da çocuklar için bir proje yaptık. Biz herhangi bir dernek ya da vakıf değiliz. Bizim bir adresimiz yok. Bize sizin yeriniz neresi diye sorduklarında, 'Şehrin her sokağında, köşesinde yerimiz var' diye cevap veriyoruz. İsmimizin, kimliğimizin de bir önemi yok" dediler.