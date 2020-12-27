İnternet kafeyi polis bastı! Masanın altına saklanan kişiden ilginç mazeret...

PERDENİN ARKASINA SAKLANDILAR

Kapının açılmasıyla içeriye giren ekipler, burada kimsenin olmadığını gördü. Bunun üzerine ekipler, içeride sesleri gelen kişilerin nereden çıktığını belirlemek için araştırma yaptı. İnternet kafedeki bir su dolabının arkasında kapı olduğunu fark eden ekipler, su dolabını bulunduğu yerden alıp, kapıyı açtı. Ekipler, kapının yan binanın zemin katında bulunan kahvehaneye çıktığını tespit etti. Kahvehaneye giren ekipler, 30 kişinin bir perdenin arkasına saklandığını gördü.