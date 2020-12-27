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'da sahte belge operasyonu

’da ehliyetten faturaya kadar birçok resmi evrak ve belgenin sahteciliğini yapan şüpheli, Jandarma’nın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evinde tespit edilen gizli bir bölmeye dönüştürülmüş odada onlarca sahte belge ve evrak ele geçirildi.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:16 Son Güncelleme: 27.12.2020 10:00 ABONE OL
İstanbul'da sahte belge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, işyerlerine naylon fatura, araçlara ise sahte araç tescil belgesi ile sigorta poliçesi düzenleyen M.K. isimli şüpheliyi, Avcılar'daki evine düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; M.K. adlı şüphelinin kendisiyle irtibata geçen bazı kişiler adına sahte ehliyet ve nüfus cüzdanı, işyerlerinde naylon fatura, araçlara ise sahte araç tescil belgesi ile sigorta poliçesi düzenlediği bilgisini aldı.

Olayı incelemeye alan Jandarma ekipleri, M.K'nın sahte belgeleri, Avcılar ilçesinde bulunan evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi.

EVDEKİ GİZLİ BÖLMEDE İMALAT YAPMIŞ

Adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon için düğmeye basan Jandarma ekiplerince; M.K'nın evinde, portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş bir oda tespit edildi. Oda 10 içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, bin adet doldurulmaya hazır nüfus cüzdanı, 2 bin araç tescil belgesi, bin ehliyet, 2 pvc kaplama makinesi, bir bilgisayar, bir yazıcı, bir soğuk damga makinesi ile çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi.

M.K. ise hakkında işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da sahte belge operasyonu
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