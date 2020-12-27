İstanbullular haftasonu kısıtlamasında evden çıkmadı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez uygulanan haftasonu kısıtlamaları nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamaması sonucu yollar boş kaldı. Kısıtlama öncesi yüzde 82'lere çıkan yoğunluk Pazar sabahı yüzde 2 olarak saptandı.

Tüm Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının artması sonucu Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde de yollardaki sakinlik dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 09.00'da sıralarında yoğunluğun yüzde 2'lere kadar düştüğü görüldü. Sabah saatlerinde kısıtlamaya uymayıp dışarı çıkanları kontrol amacıyla yollarda denetim noktaları oluşturuldu. Kısıtlamayı ihlal edenlere 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın kısıtlamalardan sonra vaka sayısındaki düşüşün saptandığının açıklaması koronavirüsle mücadelede kısıtlamaların önemini ön plana çıkardı.