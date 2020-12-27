Kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

İstanbul'un en büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca'da yapılan işgalleri sonlandırmak amacıyla kaçak yapı yıkımları devam ediyor. 39 mahallesi olan ilçede orman ve hazine arazileri ile şahsa ait imara aykırı yapılmış yapıların yıkımları gerçekleştiriliyor. Aydınlar Mahallesi'nde yapılan kaçak yapılar Çatalca Belediyesi, İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı işbirliği içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararı sonucu yapılıyor.

KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE MİLLİ GÖREVİMİZDİR

Yıkımları sahada takip eden Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner kaçak, yapıların yıkılması konusunda taviz vermeyerek kararlılıkla yıkımları gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ve belediye yetkilileri kontrolünde gerçekleştirilen yıkımlar sırasında açıklama yapan Üner, "Çatalca'da kaçak yapıya geçit vermeyeceğiz. Çünkü bu bizim milli bir görevimiz. Hazine arazilerimiz, orman alanlarımız hepimizin geleceğimiz olan çocuklarımızın. Çatalca'mız doğal güzellikleriyle, ormanlarıyla, yeşil alanlarıyla İstanbul'un en özel ilçelerinden biri. Biz doğal güzelliklerimizi, bize emanet olarak bırakılmış doğamızı korumaktan, gelecek nesillere aktarmak için mücadele etmekten asla taviz vermeyeceğiz. İlçe başkanı olduğum günlerde de belediye başkanı olarak da bu tür yapılara izin vermeyeceğimizi devamlı ifade ediyordum. Gerek orman arazilerinde, gerek hazine arazilerinde, gerek şahsa ait imara aykırı yapılmış yapıların yıkımını aynı azim ve kararlılıkla devam ettiriyoruz. Yapılan işgalleri sonlandırmak amacıyla Valiliğimizle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla Milli Emlak Daire Başkanlığımızla işbirliği içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alınan yapıların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Çatalca'mızı korumak zorundayız. Seçimlerden önce uyardığım gibi bir kez daha vatandaşlarımızı uyarıyorum. Devletimizin hüküm ve tasarrufu altında ormanlarımıza, hazine arazilerimize yapılmış yapıların ve yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş, idari tahkikatları yapılmış yapıların yıkımını kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.