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Kasiyerlere dehşeti yaşatan gaspçılar tutuklandı

’da yüzlerine kar maskesi takarak çok sayıda silahlı market soygunu gerçekleştiren iki kardeş Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin soygun yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:15 ABONE OL
Kasiyerlere dehşeti yaşatan gaspçılar tutuklandı

Esenyurt'ta 23 Aralık 2020 tarihinde bir kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli iki şahıs içerde bulunan altınları gasp etmeye çalıştı. Ancak işyeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler gasp olayını gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilere kaçtıkları güzergah boyunca izledi. Şüphelilerin kaçtıkları bölgede yapılan sokak çalışması sonucu şüphelilerin Hekim S.(21) ile 15 yaşındaki kardeşi İ.S. olduğu tespit edildi. Şüpheliler önceki gün yapılan baskınla gözaltına alındı. Daha önceden 7 kere polis tarafından gözaltına alınan Hekim S.'nin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılırken, yaşı küçük olduğu için kardeşi İ.S. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.

İKİ GASPI TUTUKLANDI

Polis soruşturması sonucu iki kardeşin adeta bir suç makinesi oldukları ortaya çıktı. İki kardeşin daha önceden bir çok kez silahlı market soygunu yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık bir ay içinde 5 markete girerek içerde bulunan çalışanları etkisiz hale getirerek kasada bulunan paraları alarak kaçtıkları öğrenildi. Poliste yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASİYERİ SİLAH ZORUYLA KASAYA GETİRDİ

Öte yandan ortaya çıkan gasp görüntülerinde kasiyerin başına silah dayayan gaspçıların zorla paraları aldıkları anlar görülüyor.

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Kasiyerlere dehşeti yaşatan gaspçılar tutuklandı
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