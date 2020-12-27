Kent merkezinde görsel şölen

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan görsel aydınlatma tadilatıyla Adnan Menderes Üstgeçidi ışıl ışıl oldu. Şehir merkezi ve sahil şeridini birbirine bağlayan ve bakım ve onarım çalışması yapılan üç üstgeçitten biri olan Adnan Menderes Üstgeçidi yapılan aydınlatma tadilatları ile havaların kararması ile enfes bir görsel şölen yaşatıyor.

HERKESİ HAYRAN BIRAKTI

Büyükşehir tarafından İzmit'in sembol meydanlarından biri haline getirilen Pişmaniyeciler Meydanı'na bağlanan Adnan Menderes Üstgeçidi'ndeki aydınlatma çalışmaları için 45 adet renkli LED projektör kullanıldı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenen görseller Kocaelililerin de yoğun ilgisini çekti. Köprü üzerinde durarak yenilenen görseller altında fotoğraf çektiren kent sakinleri yeni yıla girmeye sayıl günler kala anı ölümsüzleştirdiler. Yapılan çalışmalar sonrası ışıl ışıl olan üstgeçit havadan görüntülenirken, oluşan muhteşem görüntü herkesi kendine hayran bıraktı.