Kısıtlamada caddeler köpüklü suyla dezenfekte ediliyor

Kadın Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın kısıtlamanın değerlendirilmesi talimatıyla planlama yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin çalışmaların yanı sıra gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Hafta sonu özellikle gece saatlerinde boş kalan cadde ve sokaklar, koronavirüs ile mücadele kapsamında köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Hafta içi işyeri ve vatandaşların yoğun kullandıkları alanlar dezenfekte edilirken hafta sonu kısıtlamalarında ise ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla cadde, sokak ve meydanlar detaylı olarak yıkanıyor.

Çalışmanın koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütüldüğü belirtilirken dezenfekte işleminin yoğun olarak kullanılan alanları olduğu bildirildi.

Kısıtlama günlerinde caddelerin boş kalmasını fırsata çevirdiklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Metin Çokzaman, "Toplum olarak salgınla verdiğimiz mücadele de kısıtlamaların yaşandığı günleri fırsata çevirip ilçemizde bulunan caddelerimizi oluşturduğumuz ekiplerle köpüklü suyla dezenfekte ediyoruz. Çalışmalarımız hafta sonunun yanı sıra kısıtlamanın uygulandığı hafta içi gece saatlerinde sürüyor. Buradaki amacımız halkımızın sağlığını korumaktır." dedi.