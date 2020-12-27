‘Kısıtlamaların neticesini alıyoruz’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla salgınının seyrini değerlendirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz. Bursa'da yatak doluluk oranı yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'e, Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e düştü. Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen yüzde 86 seviyesinde. Adana'da da yatak doluluk oranı yüzde 62'ye gerilemesine rağmen yoğun bakım doluluğu yüzde 78 civarında" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır" açıklamasını da yaptı. Koca, şunları kaydetti: "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır." ANKARASAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca 26 Aralık 2020 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. ANKARA