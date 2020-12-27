Kızılay yine sokaklarda

Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube başkanlığı ve Genç Kızılay her hafta olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulamasında yine sokaklarda yer aldı.

Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç yaptığı açıklamada, "Her hafta olduğu gibi bu hafta yine sokağa çıkma yasağımızı fırsat bilerek sokaklardaydık" diyerek şunları söyledi:

"Gönüllülerimiz bütün gün boyunca girilmedik kapı bırakmamak için koşturdular. Genç Kızılaycılarımız şehir giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında gün boyunca HES kodu sorgulayıp burada bulunan görevli arkadaşlarımıza destek verdiler. Diğer ekiplerimiz ise bu noktalarda ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlarımız için sahada sıcak çorba dağıtımında bulundular. Yoruldukça daha çok çalışan Genç Kızılaycılarımız var çok şükür. Her zaman olduğu gibi yine bizlerden desteğini esirgemeyen gönüllülerimizin çalıştığı her noktayı ziyaret eden İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Gönen Süslü komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kan Bağış merkezimizde düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize katılan bütün bağışçılarımıza hastalarımız ve hasta yakınlarımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Genç Kızılay ekipleri İstanbul'dan Zonguldak'a giriş mevkii olan Alaplı İlçesi ile Ankara girişi olan Bakacakkadı mevkiinde görev yapan Jandarma ile birlikte çalışarak hem gelen araçlarda bulunanlara HES kodu sorgulaması ve araçta bulunanlara çay ikramında bulundular.