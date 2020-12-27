Komandolar zorlu kış şartlarında operasyonda

Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "Yıldırım-17 Besta" operasyonu devam ediyor. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 251 personelden oluşan 197 operasyonel tim görev alıyor. Komandolar zorlu kış şartlarına rağmen operasyonları aralıksız ediyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilirken 77 işbirlikçi de yakalandı. 571 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 'Yıldırım operasyonlarının, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir' denildi.