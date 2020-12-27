Koronayı yenip hastaneye koştular

Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, canla başla çalışırken Kovid-19'a yakalanıyor. Hastane ya da evlerinde tedavisini tamamlayan doktor veya hemşireler sağlıklarına kavuşur kavuşmaz görevlerinin başına dönüp virüsle mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde görev yaparken virüse yakalanan 4 doktor ve 3 hemşire tedavi süreçlerini ve yaşadıklarını SABAH'A anlattı.
"KORKTUM ÇOK AĞLADIM"
Acil Servis'te görevli pratisyen hekim Aybeniz Şenay, "Sırt ağrısı ve öksürük gibi semptomlar başladı. 3 Aralık'ta PCR testim pozitif çıkınca üzüldüm, korktum ve çok ağladım. Çünkü bende akciğer tutulumu da oldu. Hastalığın ne kadar ağır seyredebildiğini bildiğim için korktum. Bulantı, kusma ve halsizlik vardı. 7'inci günden sonra toparlamaya başladım ancak o ilk hafta çok kötüydü. İnsanlar zannediyor ki gençlere bir şey olmaz. Ben 26 yaşındayım ve bu hastalığı ağır atlattım" dedi.
Dr. Aybeniz Şenay
"İYİLEŞTİĞİM GÜNÜN ERTESİ İŞE BAŞLADIM"
Acil Servisi'nde görevli pratisyen hekim Fatma Bıçakçı, "Vaka ne kadar çok olursa biz sağlıkçıların da hastalarıyla teması o oranda artmış oluyor. Bu durumda hastalığa yakalanma olasılığımız artıyor. 27 Kasım'da tat ve koku kaybı yaşayınca test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Ardından ateş, baş ve eklem ağrısı şikayetim eklendi. Evde karantinaya girerek ilaç tedavisine başladım. Negatife döndüğüm günün ertesi günü işe başladım. Herkes kurallara uyarsa sıkıntı kalmayacak" diye konuştu.
"ASİMETRİK BİR ARTIŞ OLUŞUYOR"
Acil Servis'te görevli pratisyen hekim Zekeriya Gök, "Salgınla beraber çok yorucu günler geçirdik. Aralık ayının başına Kovid-19'a yakalandım. 1 hafta hastanede yatarak tedavi oldum. İyileşir iyileşmez görevimin başına geldim. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Çünkü virüsü taşıyan bir kişi öksürdüğünde 10-15 kişiye onlar da 50-100 kişiye bu hastalığı bulaştırma riski var. Bu hastalıkta asimetrik bir artış oluşuyor bundan dolayı çok gerekmedikçe dışarı çıkmayalım" dedi.
"KORKMADIM DERSEM YALAN OLUR"
Acil Servis'te görev yapan pratisyen hekim Yalçın Şanlı: "8 Eylül'de Kovid-19'a yakalandım. Sonucu öğrenince soğukkanlıydım ancak korkmadım dersem yalan olur. Çünkü 18 yaşındaki bir kişinin 4 saat içinde hayatını kaybettiğini gördüm. Hastalığı geçiren kişileri gördükçe 'Acaba bende kötüleşir, yoğun bakımlık olur muyum?' dedim. İlk günler çok ağır geçti. Hastalık dönemimde aşırı halsizlik yüzünden 15 dakika bile kitap okuyamadım. Hala tedbirlere uymayanlar var. Uyardığımız halde Kovid testine gelen insanlar, test kuyruğunda bile sosyal mesafeye uymadan sıraya giriyor."
Pratisyen hekim Yalçın Şanlı
"KORONAVİRÜSÜ BİTİRECEK MAKİNE YAPACAĞIM"
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Hatice Karal Özbek, "Nefessiz kalmak dünyanın en kötü şeyi. 10 Aralık'ta Koronavirüse yakalandım. Hastalığın süreci kimde nasıl ilerleyeceği, belli olmuyor. Buda bende tedirginlik yarattı. Ama en çok 5 yaşındaki oğlum Kadir Yiğit ve eşime bulaştırmaktan korkmuştum. Belirtileri fark edince odamı ayırmıştım bu sayede onlar hastalığa yakalanmadı. Oğlum, hasta olduğumda 'Anne bana kablo lazım' dedi. Kabloyu ne için kullanacağını sordum bana 'Bir makine yapacağım. Bu makine koronavirüsü bitirecek ve daha çabuk kavuşacağız" dedi.
Hemşire Hatice Karal Özbek
"GÖZ KÜRELERİM PATLAYACAK GİBİYDİ"
Acil Servis hemşiresi Adnan Macit de "Göz kürelerim patlayacak gibi ağrıyordu. Test yaptırdım ve 27 Temmuz'da hasta olduğumu öğrendim. O zaman 2 aylık yeni doğmuş bebeğim vardı. Hastalığı, bebeğime ve diğer 2 çocuğuma bulaştırmaktan çok korktum. Çocuklarımı eşime emanet ettim ve hastaneye yatarak tedavi oldum. 41 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir baş ve kas ağrısı yaşamadım" derken Hemşire Mehmet Taş, "Tat ve koku kaybı başladı. 22 Eylül'de hasta oldum. Hastalığın nasıl seyrettiğini gördüğüm için durumun ne kadar ciddi olabileceğini biliyordum. Testim pozitif olduğunu öğrenince aklıma ilk ailem geldi" diye konuştu.
Acil Servis hemşiresi Adnan Macit