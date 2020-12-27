Koronayı yenip hastaneye koştular

Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, canla başla çalışırken Kovid-19'a yakalanıyor. Hastane ya da evlerinde tedavisini tamamlayan doktor veya hemşireler sağlıklarına kavuşur kavuşmaz görevlerinin başına dönüp virüsle mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde görev yaparken virüse yakalanan 4 doktor ve 3 hemşire tedavi süreçlerini ve yaşadıklarını SABAH'A anlattı.

"KORKTUM ÇOK AĞLADIM"

Acil Servis'te görevli pratisyen hekim Aybeniz Şenay, "Sırt ağrısı ve öksürük gibi semptomlar başladı. 3 Aralık'ta PCR testim pozitif çıkınca üzüldüm, korktum ve çok ağladım. Çünkü bende akciğer tutulumu da oldu. Hastalığın ne kadar ağır seyredebildiğini bildiğim için korktum. Bulantı, kusma ve halsizlik vardı. 7'inci günden sonra toparlamaya başladım ancak o ilk hafta çok kötüydü. İnsanlar zannediyor ki gençlere bir şey olmaz. Ben 26 yaşındayım ve bu hastalığı ağır atlattım" dedi.