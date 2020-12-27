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Kaç Ayettir? - Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır?

Kur’an-ı Kerim, Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtası ile son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilmiştir. Fatiha Suresi ile başlayıp Nas Suresiyle biter. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’da insanlığa yol gösterici ve çok önemli uyarılarda bulunulmuştur. Her Müslümanın okuması gereken, fazileti çok büyük olan Kur’an- Kerim’deki sayısı da merak konusudur. Özellikle Kur’an-ı yeni öğrenmeye başlayanlar kaç ayettir, Kur’an’da kaç sure var gibi sorulara cevap araştırmaktadır. Peki, Kuran kaç sayfa, sure ve cüz vardır?

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:34 Son Güncelleme: 27.12.2020 20:35 ABONE OL
Kuran Kaç Ayettir? - Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır?

Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Yalnızca ayetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuştur. Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Kuran kaç ayettir sorusu ise en çok araştırılan başlıklardandır. Kuranda kaç sayfa, cüz ve ayet vardır gibi soruların yanıtına haberimizde yer verdik. Peki, Kuran kaç ayettir? Kaç sayfa, cüz ve sure vardır?

KURAN KAÇ AYETTİR?

Ayet, Kur'an-ı Kerim'de yer alan cümlelere verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtası ile son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmiştir. Hz. Peygamberden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş olup, yalnızca ayetlerin bölünüp numaralandırılması konusunda küçük değişiklikler yapılmıştır. Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir bilgi olsa da bu rakamın doğrusu 6236'dır.

KURANDA KAÇ SAYFA, CÜZ VE VARDIR?

Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 sayfası girişten ve süslemelerden oluşmuştur. Bu sayfalar sayılmazsa Kur'an 600 sayfadan oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de oluşan ana bölümlere ise sure adı verilir. Sureleri oluşturan her bir cümle ise ayettir. Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluşur.

Kur'an-ı Kerim Fatiha Suresi ile başlar ve Nas Suresiyle sona erer.

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Kuran Kaç Ayettir? - Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır?
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