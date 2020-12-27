Meteorolojiden son dakika uyarısı: Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kısıtlamanın ardından Pazartesi günü İstanbul'da Marmara'nın batısı, İstanbul'da Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği kaydedildi.

İstanbul'da Pazartesi günü saat 12.00 ile 14.00 arasında gök gürültülü sağnak yağışın etkili olacağı hava sıcaklığının ise 14 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuvvetli olarak esmesinin tahmin edildiğini belirten Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yağıştan sonra güneşli ve bulutlu havanın hakim olacağı sıcaklığın ise 16 dereceye yükseleceği kaydedildi.