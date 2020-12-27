Motosiklet hırsızları tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden üçü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Ortaca köyünde motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelirken İl Jandarma Komutanlığınca konuyla ilgili araştırmalara başlandığı bildirildi.

Jandarma dedektifleri Olay yeri inceleme ve Asayiş ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin olay yeri civarına ticari taksi ile geldikleri, araç içerisinde 4 kişi oldukları, yapılan detaylı inceleme sonucu olayda kullanılan aracı kullanan şahsın, F.K. isimli şahıs olduğu motosiklet hırsızlığı olayı sonrası yanında bulunan 3 kişi ile beraber ticari araç ve çalıntı motosikletle peş peşe olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından Kdz. Ereğli ilçesi Aydınlar köyünde şüpheli F.K. çalıntı motosiklet ile gezerken ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli ile ilgili yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayını, yanında bulunan G.K., A.K. ve O.K. İsimli şahıslar ile birlikte gerçekleştirdiği belirlenirken, olaya karışan şüphelilerinden A.K isimli şahsın, daha öncede farklı suçlardan (35) adet, O.K. isimli şahsın ise (2) adet suç kaydı olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Şahıslar ile ilgili devam edilen araştırmalar sonunda, aynı şahıslar ve araştırmalar esnasında tespit edilen S.D. isimli bir başka şahsın daha, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde daha önce faili meçhul olarak gerçekleşen 3 hırsızlık olayının daha faili oldukları belirlenirken, şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca üçü tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.