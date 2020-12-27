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Motosikletle önünü kesip eşinin gözü önünde vurdu

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
ADANA'NIN Seyhan ilçesinde, Erhan Arıkonak ve eşi otomobilleriyle evlerine gittikleri sırada, iddiaya göre motosikletli bir kişi önlerini kesti. Otomobilden inen Arıkonak, motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanındaki pompalı tüfekle Arıkonak'a ateş açtı. Arıkonak, başına isabet eden saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli Furkan S.'yi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü.
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Motosikletle önünü kesip eşinin gözü önünde vurdu
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