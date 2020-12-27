Oğlunu atıp kurtardı kızıyla birlikte öldü

SAKARYA'NIN Arifiye ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, baba ile kızının ölümüne, oğlunun ise yaralanmasına yol açtı. 45 yaşındaki Seyfi Altın sobayı yakmak için benzin döktü. Ancak benzin bir anda parladı ve ardından patlama meydana geldi. Evin oturma odasında çıkan yangın sırasında baba Seyfi Altın, 10 yaşındaki oğlu Mirza Altın'ı evin balkonundan dışarıya atarak kurtardı. Daha sonra tekrar içeri giren baba, 4 yaşındaki kızı Rabia Su Altın'ı alevlerin içinden kurtarmak istedi. Ancak kızını kurtaramayınca üzerine kapanarak onu alevlerden korumaya çalıştı. Talihsiz baba ve kızı hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Baba-kızın cesetleri birbirine sarılmış halde bulundu. Ağır yaralanan Mirza ise Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.Baba Altın'ın, üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Fatma Altın'la bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Fatma Altın'ın bir süre önce evi terk edip Erenler ilçesindeki baba evine gittiği, baba Seyfi Altın'ın hafta sonları çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Ayrıca Mirza'nın güvercinleri olduğu ve onlarla ilgilenmek için babasının yanına geldiği ortaya çıktı.BABA Seyfi Altın ile kızı Rabia Su, dün gözyaşları içinde defnedildi. Türkçaybaşı Fuadiye mahallesine getirilen baba ile kızının cenazeleri, Arifiye Çaybaşı Fuadiye Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.