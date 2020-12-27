Ordulu şehit ailelerine en anlamlı ikram

Şehitler adına yaptığı bahçede bulunan mandalina, kivi ve elmaları şehit yakınları ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını isteyen Karaoğlan'ın bu isteğine duyarsız kalmayan Ünye Kızılay Kadın Kolları, Keş Mahallesi'ndeki bahçeye giderek meyveleri topladı. 15 Temmuz Şehitleri başta olmak üzere Ünye'nin ve Ordu'nun da içinde olduğu şehitlerin isimleri bulunan 150 ağaçlardaki meyveler, şehit yakınları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Her yıl bahçesindeki meyveleri şehit yakınları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtığını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamadığını söyleyen Yahya Karaoğlan," Yaklaşık 3 yıl önce şehitler adına diktirdiğimiz evimizin yanında meyve ağaçlarını oluşturduk. Bu gün Kızılay Kadın Kolları başkanımız Zeynep Gürel ve yönetimi irtibata geçmemizin ardından kendileri bizleri ziyaret etti. Bahçemizde toplanan 100 kilograma yakın çeşitli meyvelerimizi şehit ailelerimize ve ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Ayrıca buradaki evimizi de şehit ailelerimiz ve yakınlarına tahsis ettik. Zaman zaman onlarda burayı ziyaret ediyorlar. Bu pandemi sürecinde Kızılay Kadın Kolları yönetimi buraya gelerek anlamlı bir olaya destek oldukları içinde ben kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Sosyal medya üzerinden ulaşan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendilerinin aracılık etmesine vesile olduğu için Yahya Karaoğlan'a teşekkür eden Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel," Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben ekibim ve gönüllüler adına Yahya Karaoğlan ve ailesine böyle bir anlamlı olaya bizleri de vesile ettikleri için çok teşekkür ederim. Yahya bey bizlere sosyal medya üzerinden ulaşarak sahadaki çalışmalarımızı gördü. Kendi bahçesindeki meyveleri şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmesini istiyorum diyerek talepte bulundu. Bizde kendisinin bu ricasını kabul ederek yönetimimizle beraber harekete geçtik. Bu meyvelerin asıl sahipleri olan ailelerimiz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız " diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın şehitler bahçesinde isminin olduğu ağaçtan toplanan mandalinaları alırken duygulanan baba İlhan Kart," Ben bu duyarlılığı gösteren, şehit oğlumu ve bizleri unutmayan herkese teşekkür ederim. Bir şehit babası olmanın asla tarifi olamaz. Acısını bizler halen hissediyor ve yaşıyoruz. Bizleri bir an olsun unutmayan, hatırlayan devletimizden ve büyüklerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Oğlunun acısını halen yaşadıklarını ve devletin ve diğer kuruluşlarının kendilerini bir an olsun unutmadıklarını söyleyen Şehit Taner Kart'ın annesi Nurlu Kart ise," Acımız hep çok büyük. Hiç unutamıyoruz. Özlüyoruz, hasretiz ve her gün aklımızda yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Ama oğlumun şehit olmasından gururlu, mutlu ve huzurluyum. Tüm Türkiye'den Allah bin kere razı olsun. Duyarlılık gösteren ve bizleri unutmayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Kızılay Kadın Kolları tarafından dağıtımına devam edilen meyveler, şehit ailelerinin ardından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.