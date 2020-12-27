Osmangazi’de CV verip bekleme dönemi bitti

Belediye Başkanı olduğu günden itibaren kendisine yapılan binlerce iş talebi üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'ye örnek olacak istihdam projelerine imza attı. Hayata geçirilen Osmangazi Kariyer ve İstihdam Merkezini (OKİM) sayesinde iş talebinde bulunan vatandaşlara, ilgi alanları ve becerilerine göre eğitim verilmesi sağlandı ve bu sayede 4 yılda yaklaşık 3 Bin 500 kişi iş sahibi yapıldı. Bununla da yetinmeyen Başkan Dündar, Bursa Teknik Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilen "Girişim 2020" eğitim projesi sayesinde ise, ev hanımı, öğrenci, emekli ve mühendis gibi farklı birçok kesimden girişimciyi hayallerine kavuşturdu.

KENDİ ŞİRKETLERİNİ KURDULAR

Osmangazi Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü "Girişimci 2020"projesiyle Teknoloji Transfer merkezinin kapılarını girişimcilere açmıştı. İyi bir iş kurma fikrine ve girişimcilik kabiliyetine sahip girişimcileri keşfetmeye ve desteklemeye yönelik projede, hayata geçirilen uygulamalı girişimcilik eğitimi ve geliştirici eğitim modüllerinde, akademik ve sektörel mentorluklar, firma kurmak için mentorluk desteği, iş fikrini yatırımcıya sunma imkanı, firmasını kuranlar için aylık takip mentorlukları gibi değerli eğitimler verilirken şimdiden girişimcilerin yüzde 50'niden fazlası kendi şirketlerini kurdu. Henüz üniversite öğrencileri iken 'Girişim 2020' sayesinde teknoloji şirketlerini kurarak kişiye özel dron üreten gençler. 20 yıl özel sektörde çalışırken eğitime katılarak kendi e-ticaret sitesini kurarak Türkiye ürün satan iş kadını, uzun yıllardır yazılım sektöründe faaliyet göstermelerine rağmen girişimcilik eğitimi sonrası dünyaya açılmaya başlayan mühendisler ve , evde diktiği kişiye özel bebek kıyafetleri ile farklı ülkelerden sipariş almaya başlayan ev hanımına kadar bir çok kesimden vatandaş "Girişim 2020" sayesinde hayallerine kavuştu.

"BALIK TUTMAYI DEĞİL BALIK ÇİFTLİĞİ KURMAYI ÖĞRENİYORLAR"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "Fikirlerini iş hayatına kazandıramamış olan gençlerimiz için çok büyük bir fırsatın sunulduğu bu proje, çok başarılı bir süreç geçiriyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız sayın Mustafa Dündar bu tür projelere büyük önem veriyor. Bu projenin de finansını sağlamakla bu gençlerin önünü açtı. Başkan Dündar sayesinde burada balık tutmayı değil onlara balık çiftliği kurmayı öğretiyoruz" dedi.

İSTİHİDAMA BÜYÜK KATKI

İnovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için iş kurmak isteyen girişimcilere destek vermek amacıyla son derece profesyonel eğitimlerin verildiği Teknoloji Transfer Ofisine ziyarette bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, girişimci gençlerin hayata geçirdiği ve geliştirdikleri yeni teknolojileri heyecanla izledi. Vizyon sahibi olup farklı projeleri olan girişimcileri iş dünyasına kattıklarını belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümlerden tutun da tarihimize sahip çıkmaya kadar her alanda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunun dışında Üniversitelerimizi de önemsiyor ve onlarla ortak işbirliklerinde bulunuyoruz. Bu projemiz de onlardan biri ve son derece kıymetli bir proje. Girişimcilerimizin büyük kısmı şimdiden kendi şirketlerini kurdular bile. Bunun dışında bize iş başvurusu yapan vatandaşlarımızı da bu şekilde Üniversitelerimizle ve BTSO ile farklı eğitimlerden geçiriyoruz. Bugüne kadar.toplam 3 Bin 500 kişiyi bu sayede özel sektörde iş hayatına kazandırdık" dedi.