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Panikle pencereden atladı, kolu çatladı

'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem anında paniğe kapılan genç, pencereden atladı. Kolunda çatlak oluşan genç hastanede tedavi altına alındı.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 27.12.2020 15:39 ABONE OL
Panikle pencereden atladı, kolu çatladı

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem anında paniğe kapılan genç, pencereden atladı. Kolunda çatlak oluşan genç hastanede tedavi altına alındı. Korkunç depremin ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde İzzetpaşa Mahallesinde 5 katlı bir binanın 2. katında yaşayan genç, deprem anında panik yaparak pencereden atladı. 25 yaşındaki genç, önce binanın altındaki dükkanın brandasına ardından kaldırıma düştü. Yere yığılan genç, ayağa kalkıp yürümeye çalıştı ancak iki adım attıktan sonra tekrar yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci hastaneye kaldırdı.

KOLU ÇATLADI

Van'dan Elazığ'a çalışmak için gelen gencin kolunda çatlak olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VAN DEPREMİNİ DE YAŞAMIŞ

Elazığ'da yaşamını sürdüren gencin Van'da 2011 yılında meydana gelen ve 644 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.7 büyüklüğündeki depremi yaşadığı öğrenilirken, gencin Van depremi hatırlayarak panikle pencereden atladığı bildirildi.

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Panikle pencereden atladı, kolu çatladı
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