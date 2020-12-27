Haberler Yaşam Haberleri Pes dedirten görüntü! Karantinaya uymayıp kumar oynayınca böyle faka bastılar

Pes dedirten görüntü! Karantinaya uymayıp kumar oynayınca böyle faka bastılar Son dakika görüntüleri isyan ettirdi! Beyoğlu’nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıdan kapalı görünen ve gizli girilip oyun oynanan kahvehaneye polis baskın yaptı. Okey ve kağıt oyunu oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası kesti. Kahvehaneye gizli şekilde girip çıkanlar ve polis baskını kameralara yansıdı.

DHA Giriş Tarihi: 27.12.2020 18:10 Son Güncelleme: 27.12.2020 18:40 ABONE OL

Türkiye'nin dünya ile birlikte korona virüs savaşı devam ederken bir yandan istenmeyen görüntüler de ajanslara düşmeye devam ediyor.

Son dakika haberinin geldiği Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine rağmen bir kahvehaneye gizli şekilde girilip okey ve kağıt oynandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kapalı olan kahvehaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gördü.