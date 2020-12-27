Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pes dedirten görüntü! Karantinaya uymayıp kumar oynayınca böyle faka bastılar

Pes dedirten görüntü! Karantinaya uymayıp kumar oynayınca böyle faka bastılar

Son dakika görüntüleri isyan ettirdi! Beyoğlu’nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıdan kapalı görünen ve gizli girilip oyun oynanan kahvehaneye polis baskın yaptı. Okey ve kağıt oyunu oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası kesti. Kahvehaneye gizli şekilde girip çıkanlar ve polis baskını kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 18:10 Son Güncelleme: 27.12.2020 18:40 ABONE OL
Pes dedirten görüntü! Karantinaya uymayıp kumar oynayınca böyle faka bastılar

Türkiye'nin dünya ile birlikte korona virüs savaşı devam ederken bir yandan istenmeyen görüntüler de ajanslara düşmeye devam ediyor.

Son dakika haberinin geldiği Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine rağmen bir kahvehaneye gizli şekilde girilip okey ve kağıt oynandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kapalı olan kahvehaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gördü.

Fetihtepe'deki kahvehaneyi bir süre izleyen ekipler, ardından ani baskın yaptı.

Karantinaya uymayıp kumar oynayınca böyle faka bastılar

Polis ekipleri, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunları oynadığını gördü. Polis, kurallara uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira idari para cezası uyguladı. Kahvehane ise mühürlenerek kapatıldı.

KAHVEHANEYE BASKIN POLİS KAMERASINDA
Kahvehaneye yapılan baskın polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işyerine giren polis çok sayıda kişinin maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan okey ve kağıt oyunu oynadığı görüyor. Polisi karşılarında görenlerin bazılarının yüzlerini gizlemeye çalıştığı kameraya yansıdı.

İmamoğlu borçlarına karşılık okul ve sağlık alanlarını satmış

ARKADAŞINA GÖNDER
Pes dedirten görüntü! Karantinaya uymayıp kumar oynayınca böyle faka bastılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA